Nationalmannschaft : Hoeneß über Müller: Löw wird nicht verzichten

München Uli Hoeneß rechnet fest mit einer Rückkehr von Thomas Müller in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft.

„Thomas ist in der Form, in der er jetzt ist, für jede Mannschaft ein Gewinn. Und ich bin überzeugt, dass er bei den Diskussionen, die wir zur Zeit haben, sicherlich einer derjenigen ist, auf die Jogi Löw im Frühjahr, wenn es so bleibt, nicht verzichten wird“, sagte Hoeneß in der Sendung „Blickpunkt Sport“ im BR Fernsehen.