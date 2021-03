Führungsstreit im Verband : Hoeneß zu DFB-Kritik: Würde „wieder genau dasselbe sagen“

Berlin Beim Thema DFB muss Uli Hoeneß dann doch fast alles in „Schutt und Asche reden“, obwohl er das eigentlich vermeiden wollte. Teile der Verbandsspitze watscht er in bester Abteilung-Attacke-Manier ab.

Er würde heute „wieder genau dasselbe sagen“, äußerte der 69-Jährige vor dem WM-Qualifikationsspiel der Nationalmannschaft in Rumänien bei RTL. Am Donnerstag hatte Hoeneß als RTL-Experte den DFB wegen des Führungsstreits in der Verbandsspitze heftig kritisiert. „Das ist ein Trauerspiel“, hatte der Ehrenpräsident des FC Bayern gesagt.

Zudem verteidigte Hoeneß seinen Vorschlag, den derzeitigen Vorstandschef des Rekordmeisters, Karl-Heinz Rummenigge, in die internationalen Gremien der Europäischen Fußball-Union und des Weltverbands FIFA zu entsenden. Es gebe den „ein oder anderen“, der gedacht habe, er wolle nur „seinen Mann“ vom FC Bayern installieren, sagte Hoeneß. „Diese Leute, die so denken, sind vollkommen auf dem Holzweg.“ Er habe seine Äußerungen so formuliert, weil ihm „sehr viel“ am deutschen Fußball liege. Rummenigge hatte der „Bild“-Zeitung gesagt, er stehe für einen Job beim DFB nicht zur Verfügung.