Nations League : Hohe Corona-Zahlen: DFB-Team wohl vor maximal 300 Zuschauern

Die deutsche Nationalmannschaft spielt am Dienstag in Köln gegen die Schweiz. Foto: Federico Gambarini/dpa

Köln Eine Erlaubnis für mehr als 300 Zuschauer beim Fußball-Länderspiel zwischen Deutschland und der Schweiz am Dienstag (20.45 Uhr/ARD) in Köln ist zumindest rechnerisch ausgeschlossen.

Nachdem die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen in Köln am Sonntag weiter auf 59,7 stieg, könnte sie am Montag selbst bei keinem weiteren Fall nicht mehr unter die erforderliche Kennzahl von 35 sinken.