Nationalmannschaft Hummels und Müller: Weltmeister-Duo wieder im „Parallelflug“

Über 27 Monate nach seinem 76. Länderspiel beim EM-Achtelfinal-Aus gegen England in Wembley dürfte Hummels am Samstag (21.00 Uhr/RTL) in Hartford gegen die USA wieder im Nationaltrikot auflaufen. Nagelsmann setzt bei seinem Länderspiel-Debüt als Chefcoach auf den Teamsenior als Führungsfigur im Abwehrzentrum. Hummels meldete sich „bereit, wenn ich gefordert bin“. Er will Nagelsmann beweisen, dass die Rückholaktion im Hinblick auf das Heimturnier 2024 die richtige Entscheidung war. „Klar erwartet er das, dass ich auf dem Spielfeld die Organisation mit übernehme. Eine Rolle, die ich gerne einnehme, weil sie in meinem Naturell liegt.“