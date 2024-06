Nationalmannschaft Ilkay Gündogan: Der leise Kapitän

77 Mal ist Gündogan seit seinem Debüt am 11. Oktober 2011 beim 3:1 in Düsseldorf gegen Belgien für Deutschland aufgelaufen. Und doch sind nur wenige Länderspiele in Erinnerung geblieben, die er prägen konnte. Geschweige denn Turniere. Mit der Diskrepanz zwischen den großen Erfolgen und dem Star-Status als Vereinsspieler und der häufigen Mitläufer-Rolle im Nationaltrikot musste sich Gündogan schon öfter auseinandersetzen.