Fußball-Nationalmannschaft Im Hochgefühl gegen Holland - Aber: Sorgen um Füllkrug

Die Anreise nach Amsterdam brachte auch für Kimmich dann ein fast schon vergessenes Gefühl zurück. Nach neun Heimspielen in diesem Jahr ging es für die DFB-Crew wieder auf Reisen. „Wann war denn unser letztes Auswärtsspiel?“, musste der 29-Jährige sogar nachfragen. Die Antwort: Am 23. März in Frankreich, als Nagelsmann mit viel Mut einen radikalen Personalschnitt umsetzte. „Na, also. Da muss man sich ja keine Sorgen machen“, entfuhr es Kimmich in Erinnerung an das famose 2:0 in Lyon.