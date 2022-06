Trotz Remis : Italiens Trainer Mancini überzeugt: Deutschland WM-Favorit

Bologna Italiens Fußball-Nationaltrainer Roberto Mancini hat nach dem 1:1 in der Nations League gegen Deutschland Komplimente verteilt.

Nach dem Spiel in der norditalienischen Stadt zeigte sich Mancini zufrieden mit der Leistung seiner Elf. Der Coach des amtierenden Europameisters bot am Samstagabend mit zehn Veränderungen im Vergleich zur 0:3-Niederlage gegen Argentinien in London wenige Tage zuvor vor allem junge Nachwuchskräfte auf, die vorher noch nie zusammengespielt hatten. „Man kann nicht denken, dass sie in einem Spiel das Schicksal der Zukunft Italiens entscheiden können“, resümierte Mancini.