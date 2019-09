EM-Qualifikation : „Jagen uns jetzt“: Nordirland sieht Druck bei DFB-Elf

Belfast Fast klang es so, als wollte Josh Magennis seine Nordiren gegen Deutschland (20.45 Uhr/RTL) zum Favoriten erklären. „Wir sind Tabellenführer der Gruppe“, sagte der Stürmer mit einem Grinsen, „die anderen Mannschaften jagen uns jetzt“.

Mit vier Siegen aus vier Spielen - je zweimal gegen Weißrussland und Estland - lief die EM-Qualifikation für Nordirland bisher optimal. Am Montag will sich die Green And White Army auch gegen die DFB-Elf beweisen.

Die bittere DFB-Niederlage gegen die Niederlande (2:4) am Freitag war ganz im Sinne der Nordiren, die in der Gruppe C weiter mit drei Punkten Vorsprung vor Deutschland an der Spitze stehen. Nationaltrainer Michael O'Neill hatte schon vor dem Spiel die Hoffnung geäußert, „dass Deutschland gegen die Niederlande einen schweren Abend hat“ - und so kam es. Nun hofft O'Neill, „dass wir am Montag über uns hinauswachsen und sie nicht auf ihrem höchsten Niveau spielen“.