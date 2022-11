Nationalmannschaft : Jünger war noch keiner: Flick holt Moukoko in den WM-Kader

Dortmund Mit gerade mal 17 Jahren gehört Moukoko zum WM-Kader. Bundestrainer Flick freut sich auf den „schnellen und quirligen“ BVB-Stürmer, dessen Vertrag im Sommer endet. Sein Clubtrainer warnt vor dem Hype.

Mit 12 Jahren und 311 Tagen spielte Youssoufa Moukoko schon in der U 16-Nationalmannschaft, in den Junioren-Bundesligen stellte er als mit Abstand jüngster Spieler einen Torrekord nach dem anderen auf und in der Bundesliga stehen für den erst 17 Jahre alten Angreifer von Borussia Dortmund saisonübergreifend bereits elf Treffer zu Buche.

„Stolz und glücklich“

Flick hatte bei der Nominierung das Ausnahmetalent, das erst am Tag des Eröffnungsspiels am 20. November 18 Jahre alt wird, ausdrücklich gelobt. „Er hat eine gute Entwicklung gemacht, er gibt einer Mannschaft viel“, sagte der Bundestrainer. Er bezeichnete den Angreifer als „schnell, quirlig und gut im Abschluss“, und hob hervor: „Wir freuen uns auf ihn.“

Haller-Lücke geschlossen

Mit sechs Treffern und vier Vorlagen in bisher 13 Ligaspielen in dieser Saison hat Moukoko die Lücke, die der an Krebs erkrankte Neuzugang Sébastien Haller im BVB-Angriff hinterlassen hat, geschlossen. Den vereinsinternen Zweikampf mit dem Sommerzukauf Anthony Modeste hat er gewonnen. Gleichwohl stocken die Gespräche um eine Verlängerung des am Saisonende auslaufenden Vertrages.