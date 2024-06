Torwart-Frage Kahn rechnet zukünftig mit weniger Neuer-Einsätzen

„In diesem Alter ist es nicht mehr möglich, ein Quantum von 50 bis 60 Spielen pro Saison auf allerhöchstem Niveau zu spielen“, sagte der langjährige Torwart in einem Interview der „Sport Bild“ über die 38 Jahre alte Nummer eins beim FC Bayern und der Nationalmannschaft. Neuer gilt allerdings als Profi, der in jeder Partie auf dem Platz stehen will und ungern pausiert.