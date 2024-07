Fußball-Nationalmannschaft Kahn vermisst Killerinstinkt in DFB-Team - Vorbild England?

Angesprochen auf einen möglichen Nachfolger von Toni Kroos als zentralen Aufbauspieler im defensiven Mittelfeld meinte Kahn aber: „Da wäre ich allerdings vorsichtig. Ich glaube nicht, dass wir Spieler haben, die man mit ganz jungem Alter jetzt schon in die Mannschaft schmeißen kann, die dann in zwei Jahren so weit sind, auf dieser wichtigen Position und in dieser wichtigen Rolle zu spielen. So viele kommen da nicht infrage.“ Ein Duo Robert Andrich und Joshua Kimmich auf der Doppel-Sechs sei für Kahn eher denkbar.