Nationalmannschaft Kanzler, schwerer Pokal: Als Deutschland Europameister war

Franz Beckenbauer führte die sogenannte Jahrhundert-Elf an, Bernhard Dietz marschierte auf dem Weg zum Pokal sogar an der Königin vorbei und Jürgen Klinsmann wurde erst während des Turniers zum Kapitän: Die EM-Titel der deutschen Nationalmannschaft schrieben ihre eigenen Geschichten - sind aber allesamt lange her. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann will auf die Sieger von 1972, 1980 und 1996 folgen - und am 14. Juli in Berlin den großen Coup bei der Heim-EM perfekt machen. Ein Blick auf die bisherigen deutschen Triumphe: