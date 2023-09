Nationalmannschaft Kapitän Gündogan „in anderer Rolle“ gegen Japan

„Ich glaube schon, dass ich gerade auch in der jüngeren Vergangenheit echt gute Länderspiele in der Nationalmannschaft gemacht habe. Ich würde das nicht pauschalisieren und sagen, dass ich in der Nationalmannschaft nicht so viel Leistung bringe wie im Verein“, äußerte Gündogan, der in der vergangenen Saison mit Manchester City das Triple feierte und danach zum FC Barcelona wechselte.