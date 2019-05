Nationalmannschaft : Kein Götze-Comeback bei Löw

Bundestrainer Joachim Löw hat seinen Kader für die EM-Quali-Spiele in Weißrussland und gegen Estland nominiert. Foto: Christian Charisius.

München Mario Götze kehrt auch nach einer starken Rückrunde bei Borussia Dortmund nicht in die Fußball-Nationalmannschaft zurück.

Bundestrainer Joachim Löw nominierte den WM-Finaltorschützen von 2014 für die EM-Qualifikationsspiele am 8. Juni in Minsk gegen Weißrussland und drei Tage später in Mainz gegen Estland erneut nicht. Der 26-jährige Götze hat das bislang letzte von 63 Spielen für Deutschland vor anderthalb Jahren beim 2:2 in Köln gegen Frankreich bestritten.

Der Bundestrainer muss die zwei Partien zum Abschluss einer sportlich wechselvollen Umbruchsaison auch ohne den angeschlagenen Torwart Marc-André ter Stegen (Knieprobleme) und Mittelfeldspieler Toni Kroos (muskuläre Probleme) angehen. Das Spanien-Duo soll sich auskurieren und dann optimal auf eine lange EM-Saison 2019/20 vorbereiten.

Manuel Neuer führt das 22-köpfige DFB-Aufgebot trotz seiner mehrwöchigen Pause wegen einer Wadenverletzung als Kapitän an. Allerdings muss die Nominierung des 33 Jahre alten Bayern-Torwartes wegen der ungeklärten Fitness mit einem vorläufig versehen werden. Neuer plant nach mehrwöchiger Pause seine Rückkehr ins Münchner Tor am Samstag im DFB-Pokalfinale in Berlin gegen RB Leipzig.

Löw will noch abwarten, wie bei Neuer „der Heilungsprozess voranschreitet“. Der DFB-Kader versammelt sich erst am 2. Juni im niederländischen Venlo zur intensiven Vorbereitung auf die Spiele. Nach dem erfolgreichen Start in die EM-Qualifikation mit dem 3:2 in den Niederlanden hat Löw gegen die Außenseiter Weißrussland und Estland „sechs Punkte“ zum klaren Ziel erklärt.

Torwart Bernd Leno vom FC Arseal, der Kölner Bundesliga-Aufsteiger Jonas Hector und der zuletzt verletzt fehlende Mittelfeldspieler Julian Draxler von Paris Saint-Germain kehren ins DFB-Team zurück.

Der DFB-Kader:

Tor: Bernd Leno (FC Arsenal), Manuel Neuer (Bayern München), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Abwehr: Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Marcel Halstenberg (RB Leipzig), Jonas Hector (1. FC Köln), Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Nico Schulz (1899 Hoffenheim), Niklas Stark (Hertha BSC), Niklas Süle (Bayern München), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)