Nach 100. A-Länderspiel : Keller würdigt Kroos: „Vorbild auf und neben dem Platz“

Köln Die Würdigung des DFB-Präsidenten gab's gleich in der Kölner Kabine. „Das ist eine ganz besondere Leistung“, sagte Verbandschef Fritz Keller zum 100. Länderspiel von Toni Kroos.

Den will sich der aus Mecklenburg-Vorpommern stammende Kroos 2021 holen. Weltmeister und viermal Champions-League-Sieger ist der 30-Jährige schon geworden, dazu kommen diverse nationale Titel. „Ich hoffe, dass wir mit der jetzigen Mannschaft an diese Erfolge anknüpfen können“, sagte Kroos nach dem 3:3 am Dienstagabend in der Nations League gegen die Schweiz. Als Maßstab sah der Jubilar das Unentschieden in Köln nicht, seine Ansprüche sind andere.