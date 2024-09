Fußball-Nationalmannschaft Kimmich in der Rolle seines Lebens: „Keine One-Man-Show“

Und jetzt ist er - im 30. Lebensjahr - doch der führende Repräsentant der Nationalelf. Und Kimmich reiht sich ein in eine berühmte Liste von Vorgängern. Sein nächster Traum ist es nun, am 19. Juli 2026 im Football-Stadium der New York Giants und New York Jets als fünfter deutscher Spielführer nach Fritz Walter (1954), Franz Beckenbauer (1974), Lothar Matthäus (1990) und Philipp Lahm (2014) den goldenen Weltmeister-Pokal in den Händen zu halten. „Die WM ist noch sehr weit weg, aber im Hinterkopf“, sagt Kimmich.