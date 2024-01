Nationalmannschaft Kimmich über Kroos-Rückkehr ins DFB-Team: „Freue mich immer“

Angesprochen auf die mögliche Rückkehr in der Nationalmannschaft auf die rechte Abwehrseite, was Bundestrainer Julian Nagelsmann zuletzt in Aussicht gestellt hatte, zeigte sich Kimmich offen. „Ich habe nie gesagt, dass mir das keinen Spaß macht oder dass ich das nicht spielen möchte“, sagte der Nationalspieler nach dem 3:0 der Münchner über die TSG Hoffenheim. „Ich liebe es, Fußball zu spielen, ich liebe es, auf dem Platz zu sein. Dann ist es für mich zweitrangig, wo ich spiele.“