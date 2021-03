Nationalmannschaft : Klinsmann lobt Löw: Fokus liegt jetzt ganz auf EM

München Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann hält den Zeitpunkt der Rückzugsankündigung seines Nachfolgers Joachim Löw für „wirklich richtig gut“ gewählt.

Mit Löws Entscheidung, nach der Fußball-EM in diesem Sommer als Bundestrainer aufzuhören, habe der 61-Jährige viel Verantwortung auf seine Mannschaft übertragen. „Jetzt liegt die ganze Konzentration wirklich auf der Europameisterschaft“, sagte Klinsmann in einem Interview dem TV-Sender Sky.

Klinsmann kann sich dabei vorstellen, dass Löw irgendwann einen großen Verein übernimmt. „Vielleicht nach einem Jahr Pause. Zum Beispiel, dass man ihn in der Premier League sieht. Oder vielleicht auch in der Bundesliga. Oder in Frankreich, Italien.“ Löw hatte in den vergangenen Jahren ein Bundesliga-Engagement ausgeschlossen.