Nationalmannschaft Klinsmann setzt bei Heim-EM auf DFB-Team

Bundestrainer Julian Nagelsmann verzichtete in seinem vorläufigen 27-Mann-Aufgebot auf Routiniers wie Mats Hummels und Leon Goretzka. Auch Klinsmann musste schwierige Gespräche in seiner Trainerlaufbahn mit Spielern führen. „Das sind alles so hochemotionale Momente, da musst du ganz ruhig bleiben und mitfühlen mit dem Spieler, aber auch klar sagen: ‚Es ist jetzt einfach so entschieden, tut mir echt leid.' Das sind schon Momente für Trainer, die man nicht vergisst“, sagte der frühere Bundesliga-Profi.