Nationalmannschaft : Klinsmann: WM-Ziel Finale „eine Selbstverständlichkeit“

Berlin Für den früheren Bundestrainer Jürgen Klinsmann ist Brasilien bei der Fußball-WM Katar der große Favorit - das Ziel für die deutsche Mannschaft und Bundestrainer Hansi Flick müsse das Finale sein.

Zur anhaltenden Kritik an der WM Ende des Jahres in Katar hat Klinsmann eine differenzierte Haltung. „Auf die Probleme wurde und wird ausführlich aufmerksam gemacht, und das ist auch richtig so. Ich war zweimal vor Ort und habe mir vieles angesehen“, sagte der frühere Teamchef, der die DFB-Auswahl bei der Heim-WM 2006 auf Platz drei geführt hatte. „Es wird eine andere WM, ja, aber man muss dem Turnier in Katar eine Chance geben, die hat es verdient.“