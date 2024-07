Nationalmannschaft Klopp lobt Nagelsmann: „In der Außenwirkung überragend“

Nach eigenen Aussagen sieht er sich auch bei der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada als Zuschauer: „Ich habe es geliebt, wie Julian das gesagt hat, dass wir in zwei Jahren Weltmeister werden. Da bin ich aus dem Stuhl und habe gesagt: Wir werden Weltmeister in zwei Jahren und ich gucke mir das an“, sagte Klopp. Nagelsmanns Vertrag wurde vor der EM bis zu dem Turnier in Nordamerika verlängert.