Bundestrainer : Klopp wirbt für Rangnick als Löw-Nachfolger beim DFB

Liverpool Jürgen Klopp hat in der Debatte über den Nachfolger für Bundestrainer Joachim Löw die Qualitäten von Ralf Rangnick hervorgehoben.

„Ich halte Ralf Rangnick für einen außergewöhnlichen Trainer, speziell für einen Verband, in dem man seit Jahren versucht, Dinge zu verändern“, sagte der Trainer des FC Liverpool in einem von Lothar Matthäus geführten Interview der „Sport Bild“. „In Frankfurt gibt es ein neues Headquarter. Ralf könnte da viele Dinge anschieben. Ich halte ihn für eine sehr gute Wahl“, sagte Klopp. Löw hört nach der Europameisterschaft im Sommer auf, Rangnick hat sein Interesse an der Aufgabe bei der Nationalmannschaft bereits bekundet.