Nationalmannschaft Klose: Kein Grund für Wechsel von Havertz zu Füllkrug

Für Klose, der in 137 Länderspielen 71 Mal für Deutschland traf und mit 16 Toren auch WM-Rekordtorschütze ist, hob wie Nagelsmann die Joker-Qualitäten von Füllkrug hervor. „Das ist auch wichtig, dass man immer Spieler hat, die reinkommen und auch einen Unterschied machen können“, sagte Klose. „Jeder weiß, was Füllkrug kann, und ich habe es oft genug gesagt und habe ihn quasi mit in die Nationalmannschaft geredet. Gott sei Dank konnte er es jetzt bestätigen“, sagte der einstige Weltklassenstürmer über den Dortmunder, der in 19 Länderspielen 13 Mal traf.