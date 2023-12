EM-Auslosung Klose und Khedira in Glücksfee-Elf bei EM-Auslosung

Elf Akteure aus verschiedenen Europameister-Ländern haben die Organisatoren als Assistenten angekündigt, um die sechs Vorrundengruppen für die EM-Endrunde 2024 zu ermitteln. Deutschland ist als Gruppenkopf A1 gesetzt und bestreitet seine Gruppenspiele am 14. Juni in München, 19. Juni in Stuttgart und 23. Juni in Frankfurt.