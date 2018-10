später lesen Dortmund-Kapitän angeschlagen Kniebeschwerden: Reus verzichtet auf Länderspiele FOTO: Bernd Thissen FOTO: Bernd Thissen Teilen

Bundestrainer Joachim Löw muss in den Nations-League-Spielen gegen die Niederlande in Amsterdam (13. Oktober) und Weltmeister Frankreich in Paris (16. Oktober) auf den zuletzt formstarken Marco Reus verzichten. dpa