DFB-Team : Kollegen neugierig auf Sanés-Zukunft: „Mia san mia“?

Nach einer öffentlichen Trainingseinheit gibt Leroy Sané in Aachen Autogramme. Foto: Marius Becker.

Venlo Die sportliche Zukunft von Leroy Sané beschäftigt auch dessen Kollegen in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft intensiv.

„Ich habe Leroy in den letzten Tagen nur mit 'Mia san mia' angesprochen“, berichtete Julian Draxler in Anspielung auf das Interesse des FC Bayern am 23 Jahre alten Sané.