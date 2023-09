Testspiel Kolo Muani könnte für Frankreich gegen DFB-Team spielen

Deschamps hatte den 24-Jährigen dennoch in den Kader für die jetzigen Länderspiele berufen, ihn beim 2:0-Sieg über Irland in der EM-Qualifikation in Paris aber nicht eingesetzt. Der Coach des WM-Zweiten begründete dies am Sonntag damit, dass Kolo Muani nach einer Knöchelblessur nur einmal mit der Mannschaft habe trainieren können.