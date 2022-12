Meinung : Bierhoff-Aus nur der Anfang: Zeit für radikalen Schnitt

Die Mannschaft. Zwei Wörter genügen, um den Verlust der Bodenhaftung rund um die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nach dem Titelgewinn 2014 in Rio de Janeiro zu verdeutlichen. Der vierte WM-Titel, der das Ergebnis von jahrelanger harter Aufbauarbeit mit einer großen Ansammlung von erfahrenen Ausnahmespielern wie Miroslav Klose, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger und Per Mertesacker war, vernebelte dem Deutschen Fußball-Bund mit Direktor Oliver Bierhoff an der Spitze die Sinne.

Abgehoben war nicht nur er, sondern spätestens nach dem Gewinn des Confed-Cups 2017 auch der damalige Bundestrainer Joachim Löw, der trotz WM-Desaster 2018 erst zwei Jahre später zurücktrat.

Zu spät – das Ergebnis der zwei verlorenen Jahre hat sich nun bei der WM in Katar gezeigt. Deutschland besitzt zwar viele talentierte Einzelspieler, aber keine eingespielte Mannschaft. Es fehlen Führungsspieler, es fehlt eine sichere Defensive und es mangelt an effizienten Stürmern. Dafür müssen Strukturen schon im Nachwuchsbereich geschaffen werden.

Der Rücktritt von Oliver Bierhoff kommt überraschend, aber er ist nach drei schwachen WM- und EM-Endrunden alternativlos. Der DFB-Direktor ist nicht alleinverantwortlich, auch Hansi Flick, als Löws Co-Trainer und späterer Sportdirektor schon lange Teil des DFB-Systems, hat überraschende Fehler gemacht. Bei der Nominierung (Mats Hummels!), beim Setzen auf zuletzt formschwache Verteidiger wie Niklas Süle und Nils Schlotterbeck sowie am Festhalten am teilweise überalterten Bayern-Block (Manuel Neuer, Thomas Müller). Er hat zu wenig ausprobiert, zu wenig gewagt – an der Nibelungentreue zu alten Spielern war schon Löw 2018 gescheitert. Dass er nun Bierhoff nachweint, zeigt seine tiefe Verbundenheit zum langjährigen Mitstreiter und auch seine menschliche Stärke. Vielleicht wäre es für die Nationalmannschaft besser, einen kompletten Neuanfang zu wagen. Mit einem neuen Direktor an der Spitze und einem Trainer, der neue Begeisterung wecken und neues Feuer entfachen kann. Und der wie etwa Jürgen Klopp oder Thomas Tuchel nicht schon jahrelang beim DFB oder beim FC Bayern München tätig war und der die neue Aufgabe unbelastet angehen kann.