Sport und Social Media Kooperation mit Tiktok: Umstritten, aber bringt „Reichweite“

Christoph Bertling vom Institut für Kommunikations- und Medienforschung an der Deutschen Sporthochschule in Köln sagte zwar, dass Tiktok „als intransparente Datenkrake“ mit Vorsicht zu genießen sei. Eine öffentliche Empörung sieht er jedoch als gering an. „Immerhin gibt es zahlreiche Kooperationen und Verflechtungen mit Tiktok seitens Unternehmen und öffentlichen Institutionen. Dies ist meines Erachtens - wie in den USA - wenn überhaupt eine übergeordnete politische Debatte.“