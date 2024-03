Nationalmannschaft Kroos ist zurück und sogar für Hoeneß „der Richtige“

Als sein Comeback ernsthaft zum Thema wurde, rief nicht jeder in Deutschland „Hurra“. Bayern-Patron Uli Hoeneß sprach sogar von einem „Titanic-Signal“. Nun folgte die verbale Kehrtwende: „Im Moment begrüße ich das schon, dass Toni Kroos zurückkommt, weil wir von den Persönlichkeiten im Moment nicht so die große Auswahl haben. Jetzt hat sich Julian Nagelsmann entschieden, sehr viele junge Spieler zu holen. In so einem Umfeld ist ein erfahrener Spieler wie Toni Kroos vielleicht der Richtige“, sagte Bayerns Ehrenpräsident in München. „Ich hoffe, dass ich diese Aussage von Uli Hoeneß bestätigen kann“, lautete die freundliche Kroos-Replik.