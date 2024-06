Nationalmannschaft Kroos nach Final-Sieg: Will EM „natürlich gewinnen“

„Es wäre falsch, nicht mit dem Ziel EM-Titel anzutreten“, sagte der 34-Jährige in einem Sky-Interview nach dem 2:0-Finalsieg mit Real Madrid gegen Borussia Dortmund. „Ich glaube, wir haben es geschafft, die Stimmung ein bisschen ins Positive zu drehen. Trotzdem sind wir in meinen Augen weit weg davon, ein Favorit zu sein. Aber es ist ein Selbstverständnis in mir: Wenn ich ein Turnier spiele, dann will ich natürlich gewinnen.“