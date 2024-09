Fußball-Nationalmannschaft Kroos startet in zweite Karriere

Ähnlich wie beim Konkurrenzformat Baller League will die im Kleinfeldformat ausgetragene Icon League das Spiel durch neue und überraschende Regeln attraktiver gestalten. 14 Teams kämpfen bis Dezember an 13 Spieltagen um die Plätze für das abschließende Final8-Turnier in München. Gespielt wird in der Halle mit fünf Spielern pro Team auf dem Feld, übertragen wird ausschließlich digital.