EM-Qualifikation : Kroos will auf Auszeiten im EM-Jahr verzichten

Kroos will auf Auszeiten im EM-Jahr verzichten

Will sich keine DFB-Auszeiten gönnen: Toni Kroos. Foto: Christian Charisius.

Hamburg Toni Kroos will in der EM-Saison auf sein Sonderrecht auf Länderspiel-Auszeiten verzichten und Bundestrainer Joachim Löw bei allen Partien zur Verfügung stehen.

„Es ist jetzt schon so, dass wir mit dem Beginn des EM-Jahres einige Spiele haben, die gute Gradmesser sind und ich da auch konstant und gut dabei sein will und muss, wenn wir Richtung EM gucken“, sagte der Mittelfeldspieler bei der Pressekonferenz der Fußball-Nationalmannschaft am Donnerstag vor dem Qualifikationsspiel gegen die Niederlande.