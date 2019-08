U21-Neuaufbau : Kuntz beruft drei Vize-Europameister und 19 Neulinge

Zwickau Gut zwei Monate nach dem verlorenen Europameisterschaftsfinale gegen Spanien startet die deutsche U21-Nationalmannschaft den Neuaufbau mit 19 Debütanten.

Nationaltrainer Stefan Kuntz berief zudem die drei Vize-Europameister Johannes Eggestein, Markus Schubert und Lukas Nmecha in seinen Kader für das Testspiel gegen Griechenland in Zwickau am 5. September und den Start in die EM-Qualifikation gegen Wales. Auch Janni Serra und Salih Özcan, die schon U21-Erfahrung sammeln konnten, gehören zum Aufgebot.

Ziel der neuen U21 ist die Qualifikation für die EM 2021 in Ungarn und Slowenien. Nach dem Auftakt in Wales am 10. September sind Belgien, Bosnien-Herzegowina und Moldau weitere Gegner. Kuntz hatte allerdings bereits vor zu hohen Erwartungen an seine neue Mannschaft gewarnt. „Es ist ja kein Geheimnis, dass jetzt die Jahrgänge kommen, die mit ihren DFB-Junioren-Nationalmannschaften in der Vergangenheit eher nicht so erfolgreich waren“, sagte der 56-Jährige „ran.de“.