Nach U21-EM-Quali : Kuntz hofft bei Bundesliga-Spielplan auf Rücksicht

Braunschweig U21-Trainer Stefan Kuntz hofft in der schwierigen Planung für die Europameisterschaft auf Rücksicht bei den Spielansetzungen durch die Deutsche Fußball Liga.

Die EM war wegen der Coronavirus-Pandemie aus diesem in das nächste Jahr verlegt worden und findet in Slowenien und Ungarn in zwei Teilen statt. Los geht die Europameisterschaft mit der Vorrunde vom 24. bis 31. März, die Finalrunde wird vom 31. Mai bis 6. Juni ausgetragen. Ein weiteres Länderspiel oder ein Trainingslager gibt es für die Kuntz-Auswahl nicht.