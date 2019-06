Vor Auftakt gegen Dänemark : Kuntz lobt U21-Kapitän Tah: „Hat eine natürliche Präsenz“

Udine U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz hat seinen Kapitän Jonathan Tah für dessen „natürliche Präsenz“ gelobt.

„Die Art und Weise, wie er die Mannschaft führt, nicht nur verbal, sondern auch auf dem Platz, das ist, was sich ein Trainer wünscht“, sagte Kuntz vor dem ersten EM-Spiel der deutschen U21-Fußballer gegen Dänemark am Montag (21.00 Uhr/ARD) in Udine. Kuntz hatte den Innenverteidiger von Bayer Leverkusen zum Kapitän für das Turnier ernannt.