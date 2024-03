Nationalmannschaft Kuntz zum Talente-Werben: Kannst du als DFB „nicht anbieten“

Der frühere Nationalspieler, der 2017 und 2021 mit der U21 Europameister wurde, sieht den deutschen Weg dennoch als richtig an. „Wir haben einen anderen Qualitätsanspruch in Deutschland, bevor jemand in der A-Nationalmannschaft spielt“, sagte er. Die große Gefahr etwa in der Türkei, die Kuntz von 2021 bis 2023 als Nationalcoach betreute, sei, dass die Entwicklung vieler früh auf Top-Niveau eingesetzter Talente nicht nachhaltig sei. „Es hat ja einen sportlichen Grund, dass du erst dann für die Nationalmannschaft spielen solltest, wenn du deine Leistung auf einem bestimmten Niveau dauerhaft gezeigt hast“, sagte er.