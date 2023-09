Nationalspieler Kuranyi sieht in Sammer eine „gute Dauerlösung“

Der 63 Jahre alte Völler wird am Dienstag (21.00 Uhr/ARD) gemeinsam mit Hannes Wolf und Sandro Wagner an der Seitenlinie stehen, wenn die DFB-Elf in Dortmund auf Frankreich trifft. „Für dieses eine Spiel ist das eine sehr gute Lösung“, sagte Kuranyi. 2003 feierte der 41-Jährige unter Völler sein Debüt. Insgesamt absolvierte Kuranyi 52 Länderspiele.