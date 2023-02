Fußball : Lahm: Für Nationalspieler muss es nicht immer mehr sein

«Wir brauchen wieder eine Stimmung, in der Breitensport und Profifußball Teile eines gemeinsamen Ganzen sind», sagt Philipp Lahm. Foto: Matthias Balk/dpa

Berlin EM-Cheforganisator Philipp Lahm wünscht sich eine neue Bescheidenheit bei der Fußball-Nationalmannschaft. „Ich finde, dass sich die Nationalelf der Logik des ewigen Wachstums entziehen muss. Es muss nicht immer mehr, mehr, mehr sein“, sagte der frühere Fußball-Weltmeister in einem Interview der „Süddeutschen Zeitung“.

In vielen Bereichen könne bei der DFB-Auswahl abgespeckt werden. „Es müssen auch nicht immer die teuersten Hotels sein“, sagte Lahm. Dies sei Teil eines Wandels beim Deutschen Fußball-Bund, der nach Jahren voller Affären seine ureigene Aufgabe wieder in den Griff bekommen müsse. „Wir brauchen wieder eine Stimmung, in der Breitensport und Profifußball Teile eines gemeinsamen Ganzen sind“, mahnte Lahm.