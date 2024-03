Nationalmannschaft Lahm gespannt auf Nagelsmann-Kader: „Nie so extrem“

Nagelsmann wird am Donnerstag (14.00 Uhr) sein Aufgebot für die Testspiele in Frankreich (23. März) und gegen die Niederlande (26. März) benennen. Es werden nur drei Monate vor der EM mehrere personelle Veränderungen erwartet. So sollen Maximilian Mittelstädt, Deniz Undav und Waldemar Anton vom VfB Stuttgart wie auch der Münchner Aleksandar Pavlovic erstmals berufen werden. Prominente Namen wie Mats Hummels, Niklas Süle oder Leon Goretzka könnten hingegen fehlen.