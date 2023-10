Nationalmannschaft Lahm hofft auf Erfolge des DFB-Teams - auch für seinen Sohn

Mit Blick auf die noch zurückhaltende Euphorie für das Heim-Turnier in acht Monaten betonte Lahm (39): „Siege helfen. Aber vor allem ist die Identifikation mit der Mannschaft wichtig. Und die ist uns etwas verloren gegangen.“ Dies sei die dringlichste Aufgabe des neuen Bundestrainers Julian Nagelsmann in dessen ersten Länderspielen an diesem Samstag (21.00 Uhr/RTL) gegen die USA und vier Tage später gegen Mexiko.