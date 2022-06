Nations League : Lauer Auftakt: DFB-Auswahl noch nicht in WM-Form

Lauer Auftakt: DFB-Auswahl noch nicht in WM-Form

Bologna Im Länderspiel-Klassiker bei Europameister Italien muss sich die DFB-Elf mit einem 1:1 begnügen. Es bleibt noch Arbeit für Bundestrainer Hansi Flick - auch mit Blick auf die WM.

Das war noch kein WM-Stimmungsmacher. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat ihren ersten Härtetest in der Nations League gegen Europameister Italien zwar nicht verloren - Hansi Flicks DFB-Kicker offenbarten beim 1:1 (0:0) im schwülen Bologna aber Schwächen in allen Mannschaftsteilen.

Viele Ungenauigkeiten und zu wenig Tempo störten den Bundestrainer aber schon während des Auftakts in den anspruchsvollen Länderspielblock sichtlich. Am Dienstag geht es in München gegen den angestachelten Vize-Europameister England weiter.