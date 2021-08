Nationalmannschaft : „Leistungsgedanke“: Flick setzt auf vermehrtes Training

Stuttgart Hansi Flick setzt beim Neubeginn der deutschen Nationalmannschaft auf intensive Arbeit auch auf dem Fußballplatz.

Am heutigen Dienstag setzte der neue Bundestrainer eine zweite Trainingseinheit an, um in der kurzen Zeit bis zum ersten Spiel am Donnerstag in St. Gallen gegen Liechtenstein seine Vorstellungen von einem aktiven und temporeichen Offensivfußball einzustudieren. „Es wird Zeit brauchen, bis wir das umsetzen“, sagte der Dortmunder Marco Reus. Es habe aber in den ersten Übungseinheiten bereits „gut ausgesehen.“ Der „Leistungsgedanke“ würde beim DFB-Team „gerade neu geschrieben.“