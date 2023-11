Nationalmannschaft Leon Goretzka: „Haben uns zu sehr eingekesselt“

Julian Nagelsmann hatte Ende September als Nachfolger von Hansi Flick lediglich einen Vertrag als Bundestrainer bis zum Ende der Heim-EM im kommenden Jahr unterschrieben. In seinen ersten beiden Länderspielen hatte er mit der DFB-Auswahl gegen die USA mit 3:1 gewonnen sowie gegen Mexiko 2:2 gespielt. Am Samstag spielt die deutsche Nationalmannschaft in Berlin gegen die Türkei und am 21. November in Wien gegen Österreich.