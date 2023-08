Nationalmannschaft Letzter Test 2023: Flick gegen Rangnicks Österreicher

Der Testspiel-Kalender 2023 für Hansi Flick ist fast komplett: Wie der Deutsche Fußball-Bund am Freitag mitteilte, tritt die Nationalmannschaft im letzten Länderspiel des Jahres am 21. November (20.45 Uhr) in Wien gegen Österreich an. Elf Tage nach dem Duell mit den von Trainer Ralf Rangnick betreuten Österreichern werden am 2. Dezember in Hamburg die Gruppen für die Heim-EM 2024 ausgelost.