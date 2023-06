Nationalmannschaft Lewandowski freut sich auf „viele Emotionen“

Stürmerstar Robert Lewandowski freut sich auf das Wiedersehen mit den alten Freunden in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. „Ich habe viele Jahre im Land gespielt und ich habe mehrere Kollegen, Bekannte, Freunde in der Mannschaft“, sagte der Kapitän der polnischen Auswahl während der Vorbereitung auf das Test-Länderspiel gegen das DFB-Team an diesem Freitag in Warschau. „Auch den Trainer kenne ich sehr gut.“ Es werde „viele Emotionen geben, nicht nur sportliche, sondern auch private“.