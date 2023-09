Nationalmannschaft Lizarazu: Deutsche Elf dümpelt seit 2014 vor sich hin

Der ehemalige Bundesliga-Profi Bixente Lizarazu hat ein deutliches Urteil zum Zustand der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gefällt. „Seit der WM 2014, also seit fast zehn Jahren, dümpelt die deutsche Elf vor sich hin“, sagte der 53 Jahre alte ehemalige Welt- und Europameister aus Frankreich in einem Interview dem Portal Sportbuzzer.de. „Nun muss ihr ganzes Modell neu gestaltet werden, es müssen Veränderungen in den Strukturen her, bei der Jugendarbeit muss auch was Neues kommen“, riet Lizarazu.