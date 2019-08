Bericht „Kicker“ : Löw beruft Waldschmidt erstmals für Nationalmannschaft

Soll erstmals in die Nationalmannschaft berufen werden: Luca Waldschmidt. Foto: Patrick Seeger.

Frankfurt/Main Bundestrainer Joachim Löw wird Stürmer Luca Waldschmidt erstmals für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nominieren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Wie das Magazin „Kicker“ berichtet, gehört der 23-Jährige zum Aufgebot für die EM-Qualifikationsspiele am 6. September in Hamburg gegen die Niederlande und drei Tage später in Belfast gegen Nordirland, das Löw am Donnerstag bekanntgeben wird. Eine Bestätigung der Personalie gab es vom DFB noch nicht.

Waldschmidt war mit sieben Treffern Torschützenkönig bei der U21-Europameisterschaft in diesem Sommer und hatte somit maßgeblichen Anteil am zweiten Platz der deutschen Junioren-Auswahl bei dem Turnier in Italien. Seine gute Form bestätigte er mit zwei Elfmetertoren für den in der neuen Saison zweimal siegreichen SC Freiburg.