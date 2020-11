Nationalmannschaft : Löw geht wieder voll ins Risiko - Test mit Azubi-Elf

Bundestrainer Joachim Löw beim Abschlusstraining in Leipzig. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Leipzig Erst Erkenntnisse, dann Ergebnisse - auf diese Formel lässt sich Löws Jahresabschluss-Planung grob reduzieren. Der Bundestrainer spürt bei seinem jungen Team „große Energie“. Seinen Weg der „Vorsicht“ hält er für absolut alternativlos in der extrem belastenden Corona-Saison.

Vor dem für viele Fußballfans überflüssigen Länderspieltest gegen Tschechien mit einer unerfahrenen Azubi-Elf am Mittwoch (20.45 Uhr/RTL) in Leipzig warb der Bundestrainer nochmals energisch für die aus seiner Sicht alternativlose Weitsicht, mit der er aus Rücksicht auf die Gesundheit der besten deutschen Nationalspieler handelt.

Die Knieverletzung von Bayern-Leitwolf Joshua Kimmich hat den DFB-Chefcoach vor den letzten drei Länderspielen des Jahres in seiner Marschroute zur Europameisterschaft 2021 sogar noch bestärkt. „Wenn wir Trainer jetzt nicht die Vorsicht walten lassen, haben wir nächstes Jahr ein großes Problem. Jeder Trainer muss klug handeln, wenn er im März, April frische und gesunde Spieler haben will“, mahnte Löw. Nur dieser Weg verheiße einen EM-Erfolg.

Erst Erkenntnisse - und dann zwei positive Ergebnisse in den Nations-League-Punktspielen gegen die Ukraine und Spanien lautet die Löw-Formel für die kommenden sieben Tage. Der Gruppensieg in der Nationenliga mit der Qualifikation für das Final-Four-Turnier im Oktober 2021 könnte dann - um im am Montag gezeichneten Wetterbild von DFB-Direktor Bierhoff zu bleiben - für erste Sonnenstrahlen über der Nationalmannschaft sorgen.