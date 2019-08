Nationalspieler : Löw kann mit Goretzka für EM-Quali planen

München Bundestrainer Joachim Löw kann Leon Goretzka für den Start der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in die EM-Saison einplanen.

Löw hatte vor der Nominierung Goretzkas für den DFB-Kader für die EM-Qualifikationsspiele am 6. September in Hamburg gegen die Niederlande und drei Tage später in Belfast gegen Nordirland extra mit Bayern-Coach Niko Kovac telefoniert. Seit Donnerstag trainiert der 23-malige Nationalspieler wieder in München.

Bei der Nationalelf könne Goretzka womöglich „Minuten sammeln und trainieren“, sagte Kovac am Donnerstag. Löw will sehen, in welcher Verfassung sich Goretzka im DFB-Training präsentiert. „Er hat nicht den Rhythmus im Moment“, sagte der Bundestrainer am Freitag. Das DFB-Team versammelt sich an diesem Montag am Spielort in Hamburg.